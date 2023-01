Bucovina Radauti va relua pregatirile la inceputul saptamanii viitoare

Bucovina Radauti si-a schitat programul de pregatire pe care il va urma pana la reluarea campionatului Ligii a III-a.Echipa condusa de Ionut Plamada se va reuni luni, 16 ianuarie, si, dupa perioada de reacomodare la efort, are in plan sa efectueze si un cantonament intr-o locatie ce va fi stabilita pana la sfarsitul acestei saptamani de catre conducerea clubului.Gruparea radauteana a perfectat pana acum patru meciuri amicale in compania formatiilor Politehnica Iasi (20 ianuarie), Juniorul ... citeste toata stirea