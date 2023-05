Filiala Nevazatorilor Suceava a organizat, in ziua de 17 mai, in conditii excelente, campionatul judetean de sah rezervat celor cu deficiente de vedere. Concursul s-a desfasurat in sistem turneu, cu participarea a opt jucatori, pe durata a 7 runde, cu un timp de gandire de cate 25 minute de jucator.Dupa terminarea competitiei, primii 5 jucatori au fost premiati de conducerea Filialei Nevazatorilor Suceava. Concursul a fost castigat de Popescu Constantin, cu 7 puncte (procentaj 100), ce va ... citeste toata stirea