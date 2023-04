Campionatul Mondial de Esports se va desfasura in cadrul Digital Throne, la Iasi, in perioada 24 august si 4 septembrie, eveniment care ar urma sa lanseze la nivel international strategia municipiului de a deveni o capitala globala a sportului digital, artei, educatiei si divertismentului.Potrivit organizatorilor, Campionatul Mondial de Esports va fi o competitie de amploare in cadrul careia peste 700 de jucatori din peste 120 de tari vor concura pentru premii totale de 500.000 de euro. ... citeste toata stirea