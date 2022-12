Canotorii au dominat topul celor mai buni sportivi ai CSM Suceava

CSM Suceava a realizat topul celor mai buni sportivi ai anului 2022, top care scoate din nou in evidenta sectia de canotaj a clubului.Astfel, cel mai bun sportiv al clubului din Areni a fost desemnat a fi canotoarea Andreea Todirica (foto - prima din dreapta), care a devenit in acest an campioana europeana si mondiala de juniori cu echipajul de patru vasle feminin al Romaniei.Podiumul clasamentului intocmit de conducerea CSM Suceava a fost completat de alti trei canotori, este vorba de ... citeste toata stirea