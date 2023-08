Sportivul roman Catalin Chirila s-a calificat cu cel mai bun timp din serii in semifinalele probei de canoe simplu pe 1.000 metri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania), dupa ce reusise un lucru similar si la 500 metri.La 1.000 m, proba olimpica, Chirila a fost inregistrat cu timpul de 3 min 57 sec 524/1000, fiind singurul concurent care a coborat sub patru minute. Finala va avea loc sambata, de la ora 13:00. Chirila este campionul mondial en titre in aceasta proba. ... citeste toata stirea