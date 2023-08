Un amical programat a se desfasura sambata, 5 august a.c., pe stadionul "Areni", intre cele doua selectionate ale judetului, ACS Foresta Suceava si CSM Bucovina Radauti, ambele in Seria I a Ligii a III-a, a fost contramandat. Motivul? Ambele formatii vor juca in turul al II-lea al Cupei Romaniei la fotbal, programat a debuta miercuri, 9 august a.c.Primul meci al jucatorilor Forestei va avea loc in deplasare, miercuri, contra celor de la CSM Bucovina Radauti, pe stadionul municipal din ... citeste toata stirea