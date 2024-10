Cetatea 1932 Suceava, maximum de puncte dupa sase etape

Cetatea 1932 Suceava s-a distantat la cinci puncte in fruntea Ligii a IV-a, dupa ce a castigat, la finele saptamanii trecute, pe stadionul "Areni", in fata celor de la Juniorul Salcea, cu scorul de 4-1. "Alb-albastrii" si-au asigurat a sasea victorie de la startul sezonului prin golurile marcate de Mateiciuc (2), M. Ilie si Codau, golul de onoare al oaspetilor venind pe final, in urma unui penalti transformat de Ferariu.Podiumul la zi este completat de Bradul Putna si Viitorul Liteni, care au ... citește toată știrea