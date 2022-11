CFR Cluj va juca impotriva formatiei Lazio in play-off-ul eliminatoriu din UEFA Conference League, potrivit tragerii la sorti efectuate luni."Sortii au decis! CFR 1907 Cluj se va duela cu Lazio in play-off-ul eliminatoriu din UECL", anunta clubul clujean.Partida tur va avea loc in 16 februarie, la Roma, ... citeste toata stirea