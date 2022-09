Cinci echipaje romanesti, cu componenta suceveana, calificate in semifinale

Cinci echipaje ale Romaniei, inclusiv cel al campioanelor olimpice Ancuta Bodnar si Simona Radis, s-au calificat in semifinalele Campionatelor Mondiale de canotaj academic de la Racice (Cehia).Campioanele olimpice Ancuta Bodnar si Simona Radis, la dublu vasle, au castigat seria a treia cu timpul de 6 min. 51 sec. 82/100 si vor trage in semifinalele prevazute pe 23 septembrie.Echipajul feminin de dublu rame (Ioana Vrinceanu/Denisa Tilvescu) s-a calificat in semifinalele din 22 septembrie, ... citeste toata stirea