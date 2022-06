Ciprian Anton ramane la conducerea AJF Suceava

La finele saptamanii trecute, in aula Liceului cu Program Sportiv, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Asociatiei Judetene de Fotbal Suceava. Cu acest prilej, s-au desfasurat alegerile pentru functia de presedinte al organizatiei si pentru Comitetul Executiv. Aflat singur in cursa pentru sefia AJF Suceava, Ciprian Anton, presedintele in exercitiu, care a condus destinele fotbalului judetean in ultimii opt ani, a primit un nou mandat in fruntea organizatiei, fiind ales in unanimitate de ... citeste toata stirea