Ciprian Anton se pregateste pentru un nou mandat la conducerea AJF

Duminica, 26 iunie, cu incepere de la ora 10:00, in aula Liceului cu Program Sportiv, va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Asociatiei Judetene de Fotbal Suceava. Cu acest prilej, se vor desfasura alegerile pentru functia de presedinte al organizatiei si pentru Comitetul Executiv. In cursa pentru sefia AJF Suceava se afla doar Ciprian Anton, presedintele in exercitiu, care a condus destinele fotbalului judetean in ultimii opt ani. De la preluarea mandatului, acesta a adus un suflu nou in