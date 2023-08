CSM Dorna Vatra Dornei participa la Campionatele Europene Under-20 de atletism, care se desfasoara, in aceste zile (7 - 10 august a.c.), la Ierusalim.Eleva antrenata de Cristian Prasneac, Claudia-Ionela Costiuc, a reusit, ieri, sa prinda finala in proba de 800 m, reusind, totodata, sa se califice si in finala cu stafeta de 4×400 m.Sportiva antrenata de Cristian Prasneac, dubla legitimata la CSM Vatra Dornei si CSM Bucuresti, a facut echipa in preliminariile de miercuri ale probei de ... citeste toata stirea