Clubul "Nada Florilor" Falticeni a stralucit la Turneul Campionilor Tenis 10 FRT

In perioada 30 noiembrie - 1 decembrie, Brasovul a gazduit Turneul Campionilor Tenis 10 FRT, organizat de Clubul Lechner Tennis School. Ajuns la cea de-a IX-a editie, evenimentul a reunit peste 130 de tineri sportivi din intreaga tara, toti avand in comun o performanta semnificativa: castigarea a cel putin unui turneu national in 2023.Clubul Sportiv "Nada Florilor" Falticeni a participat cu un numar impresionant de 20 de sportivi, care au concurat la toate categoriile de varsta si niveluri ... citește toată știrea