Atletii suceveni au avut o comportare foarte buna la Cupa Romaniei la cros, competitie care s-a desfasurat, la sfarsitul saptamanii trecute, in padurea Rediu, de langa Botosani.CSM Dorna Vatra Dornei a punctat la aceasta competitie prin sportiva Claudia Costiuc, care a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului de premiere la categoria de varsta U20, in vreme ce Alexandru Prasneac a cucerit medaliile de bronz atat in concursul individual de la U18, cat si in proba pe echipe, alaturi de ... citeste toata stirea