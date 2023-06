Andrei Ciutac, Ion Lozovan si Mihai Ungurian au prezentat varianta lor, a Consiliului Director al Forestei, despre situatia exploziva de la club, situatie aparuta in urma cu zece zile, dupa ce Dorin Goian, Gabriel Clim si Marian Bordeianu si-au prezentat public demisiile din functiile tehnico-administrative pe care le-au detinut in ultimul sezon pe Areni.Vor fi fost manevre, tertipuri, combinatii si altele... care nu se pot verifica pentru ca, in final, cei trei sa anunte conditiile in care ... citeste toata stirea