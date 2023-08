Parierea pe sport este un fenomen care se intoarce in timpuri stravechi, primul pariu fiind inregistrat in secolul al XXIII-lea i.Hr., cand Iulius Cezar a pariat pe o cursa de care. Cresterea in popularitate a pariurilor sportive dateaza din Europa medievala, unde pariorii calatoreau din oras in oras pentru a plasa pariuri. In secolul al XVII-lea, pariurile au devenit un proces mai organizat, iar atunci au aparut primele birouri de pariuri. Multi ani la rand, pariorii trebuiau sa mearga la un ... citeste toata stirea