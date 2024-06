Cros "Luca Arbure"

Pe parcursul unui an de zile, o idee nascuta intr-o discutie prieteneasca despre alergare, copii, comunitate, scoala si educatie a dospit in covata, sub stergarul traditional si s-a transformat in ceea ce urmeaza sa fie prima editie a Crosului "Luca Arbure". Este o competitie sportiva, de tip "cross-country", alergarea desfasurandu-se pe teren variat - iarba/pamant/pietris, in zona Padurea de Salcami si Bobeica din comuna Arbore.Competitia este destinata copiilor comunitatii arborene, din ... citește toată știrea