Crosul Sucevei, editia de primavara, "alearga impotriva drogurilor"

> Din acest an, vor fi organizate doua asemenea actiuni sportive, urmatoarea tinandu-se in toamnaPe 26 mai, in municipiul Suceava va avea loc cea de-a IX-a editie a Crosului Sucevei.In sedinta extraordinara, Consiliul Local a votat finantarea cu 100.000 de lei a acestei manifestari sportive, din 2024 crosul urmand se tine atat in primavara, cat si in toamna.Banii sunt acordati dupa doua sesiuni de evaluare si selectie organizate de municipiul Suceava in baza Regulamentului privind ... citește toată știrea