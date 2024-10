CSM Bucovina Suceava a pierdut, prin neprezentare, partida programata, in deplasare, cu CS Stiinta Petrosani

Duminica, 13 octombrie a.c., echipa de rugbi CSM Bucovina Suceava ar fi trebuit sa evolueze, in deplasare, pe terenul unei vechi echipe de traditie in rugbiul romanesc, CS Stiinta Petrosani, in cadrul celei de-a XIII-a etape a Diviziei Nationale de seniori (DNS). Din pacate, sucevenii antrenati de Marcel Cretuleac (antrenor jucator) si Vasile Conachi (secund) nu vor mai efectua deplasarea la Petrosani, formatia noastra pierzand, la masa verde, prin scor de neprezentare, 5-0, conform ... citește toată știrea