CSM Suceava a inceput anul cu o infrangere dura

In cadrul etapei a XII-a a Diviziei A1 de volei masculin, prima din retur, echipa CSM Suceava a evoluat, la finele saptamanii trecute, pe terenul gruparii Explorari Baia Mare. Formatia pregatita de Tudor Orasanu si Vasile Mosuc a suferit cea mai dura infrangere din acest sezon competitional, fiind invinsa cu 3-0, la 12, in primele doua seturi si la 14 in ultimul.Fara veteranul Marius Gontariu, cel mai bun jucator din prima parte a campionatului, echipa suceveana nu a miscat,