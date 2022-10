CSM Suceava a pierdut disputa cu "U" Cluj

> Intr-un meci din primul tur al fazei I, CSM Suceava - U Cluj 0-3 (-12, -20, -18)Echipa de volei masculin CSM Suceava a debutat in sezonul competitional 2022-2023 dupa ce a reusit sa promoveze in Divizia A1. In primul meci oficial, CSM Suceava a primit, in cadrul turului I al fazei I a Cupei Romaniei, vizita formatiei "U" Cluj.Aflati la primul joc dupa revenirea pe prima scena a voleiului masculin romanesc si tot la o prima intalnire cu sala "Dumitru Bernicu" din complexul LPS Suceava, ... citeste toata stirea