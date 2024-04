CSM Suceava a pierdut rezonabil, fata de sezonul precedent, la Constanta

> In prima etapa a acestui sezon competitional, CSM Constanta - CSM Suceava 76-21La finele acestei saptamani, CSM Suceava a disputat primul meci din acest sezon competitional al Diviziei Nationale de rugbi. Dupa doua sezoane chinuitoare in Liga Nationala, acolo unde a jucat cu echipe profesioniste, formatia suceveana a debutat tot in compania uneia de acelasi profil, dar care nu s-a mai inscris in primul esalon valoric.Daca in sezonul trecut "marinarii" le-au dat sucevenilor peste 100 de ... citește toată știrea