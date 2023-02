CSM Suceava, aproape de castigarea unui set la Dej

> In cadrul etapei a XV-a, Unirea Dej - CSM Suceava 3-0 (13, 16, 23)CSM Suceava nu a reusit sa-si treaca in cont macar un set nici in duelul din etapa a XV-a a Diviziei A1. Plecati de pe la ora 10:00 din Sucea-va, tinerii jucatori pregatiti de Tudor Orasanu si Vasile Mosuc au avut de luptat cu stresul si oboseala drumu-lui la meciul cu Unirea Dej.Este posibil ca oricum rezultatul sa fi fost acelasi, dar pentru frumusetea jocului conditiile ar fi trebuit sa fie egale. Oricum, in formula ... citeste toata stirea