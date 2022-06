CSM Suceava are trei jucatori la loturile nationale de juniori ale Romaniei

Echipa de volei masculin CSM Suceava a promovat in Divizia A1 dupa un sezon de exceptie. Tinerii jucatori suceveni au considerat ca pot mai mult, au si demonstrat si este o ocazie deosebita sa vedem in Bucovina cei mai buni jucatori din Romania.Daca rememoram anii care au trecut, se poate vedea lejer ca formatia Sucevei a fost prezenta de fiecare data la turneul de baraj pentru promovarea in primul esalon valoric, dar s-a "limitat" la cresterea tinerilor si pregatirea lor pentru viata. ... citeste toata stirea