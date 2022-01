CSM Suceava, cu echipa incompleta la al treilea turneu al acestui sezon competitional

Primul turneu oficial al acestui sezon competitional al Seriei Est a Diviziei A2 de volei masculin va avea loc, la finele acestei saptamani, la Ramnicu Sarat. Formatia CSM Suceava, ocupanta locului secund in clasament, a avut parte, in debut de an, de o pregatire inegala cauzata de problemele de sanatate ale jucatorilor.Ba chiar se poate spune ca are si ghinion din cauza faptului ca ridicatorul echipei, Vlad Streanga, s-a accidentat la un ultim antrenament, iar unul dintre veteranii care ... citeste toata stirea