Echipa de volei masculin CSM Suceava a revenit in esalonul secund, dupa o experienta in Divizia A1, si, la finele lunii octombrie, va debuta in competitie. Formatia suceveana are o serie scurta, dar cu echipe de valoare. Elevii antrenorului Tudor Orasanu vor avea ca adversare gruparile Stiinta Bucuresti, CSM Bucuresti, CSM Ramnicu Sarat si CSM Piatra Neamt."Avem in lotul echipei noastre, pentru moment, o ... citeste toata stirea