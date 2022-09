CSM Suceava incearca obtinerea celui de-al treilea rezultat pozitiv din aceasta toamna

> In a treia etapa din play-out, CSM Suceava va primi maine, de la ora 11:00, pe stadionul "Unirea", echipa CS NavodariCSM Suceava a reusit doua rezultate bune in primele meciuri din turneul play-out al Ligii Nationale de rugbi, chiar daca in ambele a evoluat in deplasare. Elevii antrenorului Marcel Coltuneac au remizat cu colegii de la RC Gura Humorului, 20-20, si au castigat pe terenul celor de la CSU Alba Iulia, cu 34-12."Am ... citeste toata stirea