CSM Suceava, la a doua intalnire in acest sezon competitional cu U Cluj

> In cadrul etapei a II-a, CSM Suceava va primi, in sala "Dumitru Bernicu", sambata, de la 13:00, pe U ClujIn cadrul etapei a II-a a Diviziei A1 de volei masculin, proaspat promovata CSM Suceava va juca din nou acasa, sambata, de la ora 13:00, in sala "Dumitru Bernicu", cu U Cluj. Pentru elevii antrenorilor Tudor Orasanu si Vasile Mosuc este a doua intalnire cu clujenii dupa meciul din cadrul Cupei Romaniei.Atunci, sucevenii au fost foarte aproape de castigarea unui set, insa emotiile ... citeste toata stirea