CSM Suceava, la cea de-a doua deplasare consecutiva in Ardeal

> In cadrul etapei a II-a din retur, CSM Suceava va evolua, maine, pe terenul gruparii U ClujRunda a XIII-a a Diviziei A1 de volei masculin programeaza pentru echipa CSM Suceava a doua deplasare consecutiva in Ardeal. Daca la primul meci din acest an sucevenii au jucat la Baia Mare, de aceasta data ei se vor deplasa la Cluj-Napoca pentru jocul de sambata cu formatia universitara.Atmosfera in cadrul echipei pregatite de Tudor Orasanu si Vasile Mosuc nu este una prea roza, formatia traind ... citeste toata stirea