CSM Bucovina Suceava a reusit prima victorie de la reluarea Ligii Nationale de Rugby, dupa ce s-a impus, pe terenul celor de la CSU Alba Iulia. In aceeasi runda, RC Gura Humorului a cedat pe terenul celor de la CS Navodari, cu un spectaculos 29-42.De reamintit faptul ca, in acest an, semiprofesionistii au fost amestecati cu "meseriasii" veniti din toate zonele unde se joaca meciuri cu balonul oval. Rezultatul inca este ... citeste toata stirea