CSM Suceava, la momentul intalnirii cu campioana Romaniei, Arcada Galati

> Partida din cadrul etapei a VIII-a se va juca in sala "Dumitru Bernicu", maine, de la ora 14:00Runda a VIII-a a Diviziei A1 de volei masculin va aduce, sambata, in sala "Dumitru Bernicu", campioana Romaniei, Arcada Galati. Tinerii jucatori pregatiti de Tudor Orasanu si Vasile Mosuc nu au nimic de pierdut la acest meci si vor avea sansa sa se intalneasca cu fostul lor coleg, Alexandru Rata."Este un meci frumos pentru noi, in care ... citeste toata stirea