> In cadrul etapei a III-a, formatia suceveana va juca, maine, pe terenul celor de la SCMU CraiovaIn cadrul etapei a III-a a Diviziei A1 de volei masculin, proaspat promovata CSM Suceava va evolua pentru prima data in acest sezon competitional in deplasare. Sambata, 22 octombrie, elevii antrenorului Tudor Orasanu vor juca pe terenul celor de la SCMU Craiova.In mod cert, oltenii ... citeste toata stirea