CSM Suceava, la primul examen cu U Cluj

> Sambata, de la ora 13:00, in sala "Dumitru Bernicu", se va juca partida CSM Suceava - U ClujLa finele acestei saptamani, echipa de volei masculin CSM Suceava va debuta in acest sezon competitional al primului esalon valoric in cadrul Cupei Romaniei. Formatia suceveana, proaspat promovata in Divizia A1, va primi, in sala "Dumitru Bernicu", vizita echipei U Cluj, sambata, 1 octombrie, de la ora 13:00."Pentru noi este un moment de exceptie, care marcheaza revenirea in top dupa 12 ani. Am mai ... citeste toata stirea