CSM Suceava merge cu "Steaua" la ultimul meci din turul campionatului

In ultimul joc din turul campionatului Diviziei A1 de volei masculin, CSM Suceava va juca, sambata, 17 decembrie, pe terenul gruparii Steaua Bucuresti. Gazdele, care sunt favorite certe, au prima sansa la victorie, tinerii jucatori pregatiti de Tudor Orasanu fiind la acest meci, in mod normal, doar un fel de purtatori de noroc.La final de tur, noua promovata CSM Suceava a aratat un progres deosebit in conditiile in care are la dispozitie un lot extrem de tanar si neexperimentat. Conducerea ... citeste toata stirea