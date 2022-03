CSM Suceava s-a calificat, din nou, la barajul de promovare in primul esalon valoric

CSM Suceava s-a calificat, din nou, la barajul de promovare in prima divizie la volei masculin, dupa ce s-a clasat pe locul secund in Seria Est a Diviziei A2. La fel ca si in anii trecuti, formatia suceveana pregatita de Tudor Orasanu a aratat ca poate promova tinere talente si ca se poate califica la pas la barajul pentru Divizia A1. Pacat de faptul ca nu poate face pasul urmator, unul foarte mare avand in vedere diferenta de valoarea intre primele doua esaloane valorice.La turneul care va ... citeste toata stirea