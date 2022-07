CSM Suceava se mobilizeaza pentru a fi prezenta la startul Diviziei A1

La capatul unui sezon deosebit, echipa de volei masculin CSM Suceava a promovat in primul esalon valoric. In sfarsit, dupa o perioada in care gruparea suceveana a fost de fiecare data prezenta la barajul de promovare, a reusit cu un grup deosebit de tineri, pregatiti de antrenorul Tudor Orasanu, sa acceada in Divizia A1.De-a lungul anilor s-au mai petrecut astfel de evenimente speciale, dar nu s-a reusit ca Suceava sa poata sustine echipele care au promovat.Pentru echipa suceveana de volei ... citeste toata stirea