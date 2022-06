CSM Suceava stie programul meciurilor din primul esalon valoric, dar are nedumeriri cu propriul program

Federatia Romana de Volei a stabilit de curand programul meciurilor din viitorul sezon al Diviziei A1. Revenita pe prima scena a voleiului masculin romanesc dupa o pauza de 11 ani, CSM Suceava va debuta in noua editie de campionat cu un joc pe teren propriu in compania gruparii Stiinta Exploatari Baia Mare.Desi a aflat cu cine va juca in acest sezon competitional al primului esalon valoric, echipa de volei CSM Suceava nu sta deloc pe roze, pentru ca nu si-a putut face un program propriu."Am ... citeste toata stirea