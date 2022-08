Nou-promovata echipa de volei masculin a judetului, divizionara A 1, CSM Suceava, se pregateste intens pentru evolutia de campionat in prima divizie a tarii. De la antrenorul Tudor Orasanu am aflat ca echipa s-a intarit cu trei jucatori: Darius Pop (imprumutat de la Unirea Dej), Cosmin Ciubotaru si Matei Platon. Antrenamentele se desfasoara in sala "Unirea", unde i-am putut urmari pe voleibalistii suceveni cand activau in divizia ... citeste toata stirea