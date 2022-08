CSM Suceava va debuta in noul sezon competitional pe teren propriu, cu Exploatari Baia Mare

Federatia Romana de Volei a stabilit in aceasta saptamana datele de desfasurare a meciurilor din viitorul sezon al Diviziei A. Revenita pe in primul esalon valoric al voleiului masculin romanesc dupa o pauza de 11 ani, CSM Suceava va debuta in noua editie de campionat pe 8 octombrie, cu un joc pe teren propriu, in compania gruparii Stiinta Exploatari Baia Mare. Formatia antrenata de Tudor Orasanu si Vasile Mosuc va incheia turul pe data de 17 decembrie, in deplasare, cu Steaua Bucuresti. ... citeste toata stirea