CSM Suceava vizeaza prima victorie din acest sezon competitional

> In primul meci din acest an in fata propriilor suporteri, CSM Suceava va intalni echipa CSU Alba IuliaIn primul meci din acest sezon competitional in fata propriilor suporteri, echipa de rugbi CSM Suceava va intalni gruparea CSU Alba Iulia. Intr-un campionat "original" in care au fost amestecati profesionistii cu semiamatorii, formatia bucovineana trebuie sa se concentreze pe disputele cu gruparile cu care se poate masura. Dupa un prim contact cu "meseriasii", sucevenii au incasat un morman ... citeste toata stirea