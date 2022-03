CSS "Nicu Gane" Falticeni s-a oprit in semifinalele Cupei Romaniei

CSS "Nicu Gane" Falticeni a ajuns pana in semifinalele turneului final al Cupei Romaniei la futsal pentru juniorii U19, competitie care a avut loc, zilele trecute, la Odorheiu Secuiesc.Formatia antrenata de Marcel Irimie a trecut in sferturile de finala, cu scorul de 5-2 (3-2), de aradenii de la Soimii Simand, prin golurile marcate de Simiras (3) si Botan (2).In semifinale, gruparea falticeneana a pierdut cu scorul de 3-6 (0-3), in fata gruparii gazda FK Odorheiu Secuiesc.Gruparea ... citeste toata stirea