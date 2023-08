> In prima etapa de campionat, CSU din Suceava - CSM Bacau 29-32 (13-14)Formatia Clubului Sportiv Universitar din Suceava a inceput cu o infrangere editia de campionat 2023-2024 a Ligii Nationale de handbal masculin. "Alb-albastrii" au cedat cu 29-32 (13-14), in sala "Dumitru Bernicu", in confruntarea cu CSM Bacau, din derbiul Moldovei. Sucevenii au avut dificultati in a-si pune in valoare jocul obisnuit, in mare viteza, fiind incomodati de apararea retrasa si foarte agresiva a formatiei ... citeste toata stirea