CSU din Suceava a pierdut la un gol in fata celor de la Minaur Baia Mare

CSU din Suceava a avut sansa sa acceada in turneul final four al Cupei Romaniei la handbal masculin, cu conditia sa treaca de Minaur Baia Mare. Din pacate, sucevenii au pierdut din nou in fata maramuresenilor la doar un gol diferenta, la fel ca in Liga Zimbrilor.Incurajati frenetic de iubitorii handbalului din Suceava, prezenti in numar mare in neincapatoarea sala "Dumitru Bernicu", elevii profesorului Petru Ghervan au jucat minunat timp de 45 de minute. Apoi, ceva "clasic" la gruparea ... citeste toata stirea