CSU din Suceava a pierdut, nemeritat, meciul cu HC Buzau

Foto: ADI POPOVICI> Intr-o partida din etapa a XX-a, CSU din Suceava - HC Buzau 28-29Dupa un inceput fulminant de an cu trei victorii si o remiza, echipa de handbal masculin CSU din Suceava a cunoscut si gustul infrangerii in cadrul etapei a XX-a a Ligii Zimbrilor. Din pacate, esecul a fost pe propriul teren si absolut nemeritat.Sucevenii au evoluat modest in partida cu HC Buzau, dar si asa un rezultat de egalitate ar fi fost corect si normal. Cu multe absente in lot, gazdele au fost ... citeste toata stirea