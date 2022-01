CSU din Suceava a reluat antrenamentele si se pregateste pentru primele meciuri amicale

CSU din Suceava a reluat deja pregatirile de iarna pentru ce a mai ramas din acest sezon competitional al Ligii Zimbrilor. Obiectivul formatiei sucevene in acest an este mentinerea in primul esalon valoric.Un numar de 18 jucatori, printre care si singura achizitie facuta de universitari in pauza de iarna, interul Claudiu Lazurca (CSM Botosani), au fost prezenti la primele antrenamente.Au lipsit motivat Alin Rosu, Cemal Kutahya si Irakli Kbilashvili, care participa cu echipele nationale ale ... citeste toata stirea