Formatia de handbal masculin CSU Suceava a reluat pregatirile pentru viitorul sezon competitional in primul esalon valoric. Reunirea lotului s-a produs la inceputul acestei saptamani, pe stadionul Areni, la primul antrenament din aceasta vara fiind prezenti si cei doi jucatori inregimentati in intersezon, portarul Mihai Merla (CSM Bucuresti) si interul dreapta Eduard Iordachi (HC Buzau).In urmatoarele zece zile, universitarii se vor pregati in localitate, dupa care o parte din lot va pleca in ... citeste toata stirea