CSU din Suceava a smuls un egal in duelul cu CSM Focsani

> Intr-un meci din etapa a VIII-a, CSU din Suceava - CSM Focsani 30-30 (16-17)CSU din Suceava a reusit sa scoata un punct in extremis dupa meciul cu CSM Focsani. Daca la Vaslui ei au scapat punctul printre degete, de aceasta data ei l-au recuperat incredibil pe finalul intalnirii cu vrancenii.Cu mai multe absente importante in lot, formatia suceveana a atacat cu mare elan partida cu gruparea focsaneana, o grupare foarte puternica cu o sumedenie de straini in echipa. Desi s-au straduit, ... citeste toata stirea