CSU din Suceava, aproape de un rezultat mare la Turda

> Intr-o partida din etapa a XI-a, Potaissa Turda - CSU din Suceava 34-32 (18-16)CSU din Suceava a fost, din nou, aproape de puncte intr-un meci din deplasare, in cadrul etapei a XI-a a Ligii Zimbrilor. Dupa ce pierdut la doar un singur gol diferenta la Vaslui si la Bacau, de aceasta data, la Turda, sucevenii au cedat la doua goluri diferenta.Meciul a fost deosebit de echilibrat, in conditiile in care, din formatia pregatita de profesorul Petru Ghervan ajutat de Bogdan Soldanescu au lipsit ... citeste toata stirea