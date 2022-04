CSU din Suceava are sansa istorica de a se lupta cu primele trei forte ale Romaniei

CSU din Suceava a fost prima echipa calificata in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin. Sucevenii, pregatiti de Petru Ghervan, ajutat de Bogdan Soldanescu si Iulian Andrei, au trecut, pe rand, de CSM Galati si apoi de CSM Medgidia. Era oarecum de asteptat ca sucevenii sa aiba parte de un meci dificil pentru calificarea in final four. Totusi, nu a fost nici cel mai dificil, dar nici cel mai usor parcurs spre victorie. Minaur Baia Mare a fost, cumva, revelatia acestui ... citeste toata stirea