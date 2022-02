CSU din Suceava doreste un parcurs cat mai lung in competitie

Azi, de la ora 15:30, CVSU din Suceava va juca, la Galati, in primul tur al Cupei Romaniei Fan Courier la handbal masculin. Formatia suceveana vine dupa un esec nemeritat in Liga Zimbrilor si doreste sa se reabiliteze pe malul Dunarii.Totusi, pentru elevii profesorului Petru Ghervan, esential este meciul de duminica de pe terenul celor de la CSM Alexandria. O victorie in aceasta disputa ar asigura formatiei bucovinene un final de campionat linistit."Pentru noi, un parcurs cat mai lung in ... citeste toata stirea